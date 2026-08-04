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«Справжній бойовий заклик над Карпатами»: на Говерлі 35 музикантів влаштували вражаючий перформанс (відео)
На вершині Говерли зіграли гуцульський «Аркан» у пам’ять про загиблих на війні музикантів.
На найвищій точці України, вершині гори Говерла, 35 цимбалістів одночасно виконали гуцульський чоловічий танець «Аркан». Перформанс присвятили 35-й річниці Незалежності України, а також пам’яті колег-музикантів, які загинули на війні.
Відео опублікували у пабліку готелю «Ворохта».
Зазначається, що музиканти одночасно зіграли гуцульський чоловічий танець «Аркан» у пам’ять про полеглих на війні колег та відомого цимбаліста-віртуоза Петра Сказківа (помер 2021 року).
Виконання складної композиції на відкритому високогірному просторі вимагало від учасників не лише майстерності, а й виняткової фізичної підготовки, адже важкі інструменти довелося піднімати на вершину власноруч.
«Звук на такій висоті просто пробирає до кісток… Здається, це вже сприймається як справжній бойовий заклик, який лунає над усіма Карпатами», — додали у пабліку.
Раніше у Мережі розповіли про наймальовничіший маршрут у Карпатах, який називають кращим навіть за Говерлу.