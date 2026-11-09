Справжній крокодил та Rolls-Royce: Стерненко виклав фото обшуків корупційних фігурантів

Стерненко заявив про обшуки щодо розкрадання коштів на захист енергетики / © Telegram / Сергій Стерненко

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Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що поліція провела обшуки у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергообʼєктів на Київщині.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися «царські» інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce. Але ключове питання інше: чи будуть відповідати за це люди, які підписували такі плани стійкості? Як взагалі чорти без оргтехніки та штату для виконання робіт могли отримати фінансування?» — мовиться у дописі.

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Зауважимо, що наразі немає офіційного підтвердження про те, що виявлене майно пов’язано з одним кримінальним провадженням.

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

Раніше Стерненко розкритикував виконання робіт із захисту підстанцій Київської області. За його словами, мовиться про контракти загальною вартістю понад 500 млн грн, які укладали за часів керівництва Миколи Калашника Київською обласною військовою адміністрацією.

«На низці об'єктів роботи взагалі не виконані, на частині виконані не повністю або мають серйозні порушення. Справа в тому, що на посаді голови Київської ОВА Микола Калашник без тендерів підписував угоди на захист цих підстанцій на понад півмільярда гривень із фірмами, які не мали ані працівників, ані техніки для того, щоб виконати ці роботи. Зате мали раніше кримінальні провадження. Компанії отримали значні аванси, але робіт по захисту енергетичної інфраструктури так і не виконали у повному обсязі», — писав він.

© Telegram / Сергій Стерненко

© Telegram / Сергій Стерненко

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