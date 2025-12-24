Справжнє диво у метро: оркестр ДСНС привітав киян з Різдвом (відео)

Оркестр ДСНС привітав киян з Різдвом / © ДСНС

У переддень Різдва одна з станцій столичної підземки — «Золоті ворота» — перетворилася на концертний майданчик. Оркестр ДСНС України презентував пасажирам та гостям міста програму «Дзвони Різдва», подарувавши киянам мить затишку та святкового настрою.

Про це повідомили у ДСНС України.

Як зазанчили у ДСНС, музиканти-рятувальники виконали програму, що поєднала в собі автентичні українські традиції та світову класику. У вестибюлі станції звучали як прадавні колядки, так і популярні різдвяні хіти, що змушували пасажирів бодай на кілька хвилин зупинити щоденний поспіх.

«Це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи ми здатні створювати світло разом. Музиканти ділилися не лише майстерністю, а й теплом власних сердець», — зазначили організатори заходу.

Для багатьох киян, які поспішали додому на святкову вечерю, цей виступ став несподіваним і зворушливим подарунком. Організатори наголошують, що такі заходи допомагають підтримувати моральний дух містян, даруючи віру в світле майбутнє та наближення перемоги.

«Нехай ці „Дзвони Різдва“ відгукуються в кожному серці затишком та вірою в Перемогу! Зі Святвечором, Україно, з прийдешнім Різдвом Христовим!», — зазначили у ДСНС.

