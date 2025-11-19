"Справжнє пекло": у ЄС відреагували на масовану атаку на Тернопіль

Наслідки атаки на Тернопіль. / © Ігор Клименко

Пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова емоційно відреагувала на масований обстріл України 19 листопада, заявивши, що “російський терор націлений на мирних жителів”.

Про це йдеться у її дописі у Facebook.

Вона наголосила, що “у Києві була відносно тиха ніч, але решта України горіла і страждала”, адже удар РФ був спрямований переважно на західні області

"Тернопіль проживає справжнє пекло. Підтвердили загибель вже дев’яти людей (це на момент публікації допису - Ред.), десятки поранені… Це реальність російського терору, умисного обрання ціллю цивільних. Це війна не з армією, це спроби стерти людей і їхні життя", – наголосила дипломатка.

Вона заявила, що Україна постійно під обстрілами - в країні гине мирне населення, окупанти знищують об’єкти енергетики перед початком зими.

“Але Україна продовжує боротися – за усіх нас. Мої думки з родинами й близькими усіх, хто загинув внаслідок обстрілу минулої ночі", – додала Катаріна Матернова.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку РФ масовано атакувала Україну. Російські війська запустили 524 повітряні цілі. Зокрема, 40 крилатих ракет Х-101 та сім крилатих ракет «Калібр». Силам оборони вдалося знищити 483 об’єкти. Основним напрямком удару стали Львівська, Тернопільська та Харківська області.

Армія РФ атакувала Тернопіль ракетами і дронами. У місті сталися потужні вибухи під час атаки. Окупанти вдарили по житловій забудові. Під завалами шукають людей. Відомо про щонайменше десятьох жертв атаки.