Справжнє пекло в Шостці: армія РФ від ночі б'є по місту дронами і авіабомбами (відео)

Вибух. / © Associated Press

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Цієї ночі Шостка на Сумщині опинилися під потужним обстрілом російських “Шахедів”. Втім, зранку ворог продовжив свій терор, але вже КАБами. У місті знову лунають гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та моніторинги.

Місцева влада повідомила, що цієї ночі безперервно протягом чотирьох годин російські війська завдавали ударів безпілотниками. У місті було зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пошкодження у житловому секторі.

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Втім, вже зранку росіяни почали атакувати Шостку ще й керованими авіабомбами. ПС попередили про пуски КАБів російською тактичною авіацією на Сумщину. У місті - сильні вибухи. Наразі офіційної інформації від влади немає.

Дата публікації 11:17, 19.07.25 Кількість переглядів 3 Пекло у Шостці: РФ масовано б’є по місту, лунають сильні вибухи

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