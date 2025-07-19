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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Справжнє пекло в Шостці: армія РФ від ночі б'є по місту дронами і авіабомбами (відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Цієї ночі Шостка на Сумщині опинилися під потужним обстрілом російських “Шахедів”. Втім, зранку ворог продовжив свій терор, але вже КАБами. У місті знову лунають гучні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали та моніторинги.

Місцева влада повідомила, що цієї ночі безперервно протягом чотирьох годин російські війська завдавали ударів безпілотниками. У місті було зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пошкодження у житловому секторі.

Втім, вже зранку росіяни почали атакувати Шостку ще й керованими авіабомбами. ПС попередили про пуски КАБів російською тактичною авіацією на Сумщину. У місті - сильні вибухи. Наразі офіційної інформації від влади немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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