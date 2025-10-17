ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло

До України прийде невеликий ривок тепла, але справжнього бабиного літа не буде.

Олена Капнік
На Україну чекає незначне підвищення температури після тривалого періоду дощів та заморозків. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі OBOZ.UA.

За її словами, очікується, що вже від початку наступного тижня відбудеться покращення погодних умов. Хоч опади повністю припиняться, але температура повітря дещо підвищиться. Однак передумов для значного потепління.

"На вихідних у нас проходять атмосферні фронти, а в понеділок, вівторок, середу та навіть у четвер на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає, що ймовірність опадів мінімальна, але й температурний фон сильно змінюватися не буде. У денні години +4… +10 градусів", – наголосила Птуха.

Синоптикиня додала, що нині над Україною панує холодна повітряна маса, яка формує типову осінню температуру. Хоч з наступного тижня опади припиняться, справжнього бабиного літа не буде, прогнозує вона.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на Україну сунуть дві хвилі сильного похолодання. Вони триватимуть по кілька днів - від 14 та від 20 жовтня. Також, з його слів, 18 та 20 жовтня очікується дощова погода у всій країні.

