Сприятливі дати для весілля 2023 року: в які дні можна вінчатися

Незважаючи на війну в Україні, люди почали ще частіше одружуватися. Адже зрозуміли, що потрібно цінувати те, що маєш. Якщо ви плануєте 2023 року зв'язати свою долю з коханою людиною, вам знадобиться календар весіль. ТСН.ua розповідає, в які дні можна вінчатися 2023 року.

Вибір дати весілля — відповідальний та важливий момент. Хтось просто шукає гарну комбінацію цифр, а хтось звіряється з церковним календарем весіль. Тут важливо врахувати всі "за" і "проти", а також звернути увагу, щоб день був зручним не лише для наречених, але й для їхніх батьків та гостей.

Календар вінчань 2023 року

Віряни часто заглядують у церковний календар весіль, щоб зрозуміти, в які дні можна вінчатися, а в які Церква категорично забороняє це робити.

Вінчання в жодному разі не проводять у храмах:

увесь рік по вівторках, четвергах і суботах;

в деякі великі свята та напередодні великих свят;

під час чотирьох постів (Великий піст, Петрів піст, Успінський піст та Різдвяний піст);

під час великодньої та масляної неділі;

у суцільні тижні (тижні в році, коли Церква дозволяє вірянам не постити в середу і п'ятницю).

Перелік великих церковних свят 2023 року, у які не можна одружуватися:

Різдво Христове (7 січня за юліанським календарем);

Хрещення Господнє (19 січня);

Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня);

Вербна Неділя (Вхід Господній до Єрусалиму) (9 квітня);

Великдень (16 квітня);

Вознесіння Господнє (25 травня);

Преображення Господнє (19 серпня);

Воздвиження Чесного Хреста Господнього (27 вересня);

Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня).

Пари, які шанують традиції та планують одружуватися за православними звичаями, не варто призначати весілля на дні багатоденних постів. 2023 року вони припадають на такі дати:

Великий піст — 27 лютого - 15 квітня;

Петрів або Апостольський піст — 12 червня - 11 липня;

Успенський піст — 14 - 27 серпня;

Різдвяний піст — 28 листопада - 6 січня 2024 року.

В які дні можна вінчатися 2023 року

Січень – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

– 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30. Лютий – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.

– 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17. Квітень – 16, 23, 24, 26, 28, 30.

– 16, 23, 24, 26, 28, 30. Травень – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.

– 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31. Червень – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

– 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Липень – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

– 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31. Серпень – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.

– 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30. Вересень – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.

– 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29. Жовтень – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

– 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30. Листопад – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Кращі дні для весілля 2023 року, на які припадають романтичні або сімейні свята

Якщо ви і ваша друга половинка відрізняєтесь романтичним настроєм і хочете підібрати дату весілля, яка буде пов'язана з якимось красивим святом, варто звернути увагу на такі:

21.01.23 – День обіймів;

14.02.23 – День Святого Валентина;

12.03.23 – День любові (в деяких країнах);

23.03.23 – День святого Георгія і День закоханих в Іспанії;

16.05.23 – День святого Яна Непомуцького (чудовий день весілля для тих, хто хоче зберегти свої стосунки в таємниці від оточуючих);

06.07.23 – Всесвітній день поцілунку;

08.07.23 – День сім'ї, любові й вірності.

Сприятливі дати для весілля 2023: візуально красиві дні