Сприятливі дати для весілля 2023 року: в які дні можна вінчатися

Незважаючи на війну в Україні, люди почали ще частіше одружуватися. Адже зрозуміли, що потрібно цінувати те, що маєш. Якщо ви плануєте 2023 року зв'язати свою долю з коханою людиною, вам знадобиться календар весіль. ТСН.ua розповідає, в які дні можна вінчатися 2023 року.
Вибір дати весілля — відповідальний та важливий момент. Хтось просто шукає гарну комбінацію цифр, а хтось звіряється з церковним календарем весіль. Тут важливо врахувати всі "за" і "проти", а також звернути увагу, щоб день був зручним не лише для наречених, але й для їхніх батьків та гостей.
Календар вінчань 2023 року
Віряни часто заглядують у церковний календар весіль, щоб зрозуміти, в які дні можна вінчатися, а в які Церква категорично забороняє це робити.
Вінчання в жодному разі не проводять у храмах:
- увесь рік по вівторках, четвергах і суботах;
- в деякі великі свята та напередодні великих свят;
- під час чотирьох постів (Великий піст, Петрів піст, Успінський піст та Різдвяний піст);
- під час великодньої та масляної неділі;
- у суцільні тижні (тижні в році, коли Церква дозволяє вірянам не постити в середу і п'ятницю).
Перелік великих церковних свят 2023 року, у які не можна одружуватися:
- Різдво Христове (7 січня за юліанським календарем);
- Хрещення Господнє (19 січня);
- Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня);
- Вербна Неділя (Вхід Господній до Єрусалиму) (9 квітня);
- Великдень (16 квітня);
- Вознесіння Господнє (25 травня);
- Преображення Господнє (19 серпня);
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього (27 вересня);
- Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня).
Пари, які шанують традиції та планують одружуватися за православними звичаями, не варто призначати весілля на дні багатоденних постів. 2023 року вони припадають на такі дати:
- Великий піст — 27 лютого - 15 квітня;
- Петрів або Апостольський піст — 12 червня - 11 липня;
- Успенський піст — 14 - 27 серпня;
- Різдвяний піст — 28 листопада - 6 січня 2024 року.
В які дні можна вінчатися 2023 року
- Січень – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Лютий – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.
- Квітень – 16, 23, 24, 26, 28, 30.
- Травень – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.
- Червень – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
- Липень – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.
- Серпень – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.
- Вересень – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.
- Жовтень – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
- Листопад – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.
Кращі дні для весілля 2023 року, на які припадають романтичні або сімейні свята
Якщо ви і ваша друга половинка відрізняєтесь романтичним настроєм і хочете підібрати дату весілля, яка буде пов'язана з якимось красивим святом, варто звернути увагу на такі:
- 21.01.23 – День обіймів;
- 14.02.23 – День Святого Валентина;
- 12.03.23 – День любові (в деяких країнах);
- 23.03.23 – День святого Георгія і День закоханих в Іспанії;
- 16.05.23 – День святого Яна Непомуцького (чудовий день весілля для тих, хто хоче зберегти свої стосунки в таємниці від оточуючих);
- 06.07.23 – Всесвітній день поцілунку;
- 08.07.23 – День сім'ї, любові й вірності.
Сприятливі дати для весілля 2023: візуально красиві дні
- Січень — 20.01, 21.01 чи 22.01.
- Лютий — 3.02, 10.02, 12.02.
- Березень — 3.03, 10.03, 12.03.
- Квітень — 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.
- Травень — 13.05, 20.05, 21.05.
- Червень — 3.06, 23.06.
- Липень — 1.07 та 23.07.
- Серпень — 13.08 та 20.08.
- Вересень — 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.
- Жовтень — 13.10, 20.10, 22.10.
- Листопад — 3.11 та 11.11.
- Грудень — 2.12, 3.12, 22.12 та 23.12.