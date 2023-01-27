Сприятливі дні для пересаджування кімнатних рослин 2023 року: дати за місяцями

Кімнатні рослини потребують догляду. До нього входить і правильне пересаджування квітів. ТСН.ua створив місячний календар, в якому ви знайдете сприятливі дні для пересаджування рослин 2023 року.

Експерти рекомендують доглядати за кімнатними рослинами з урахуванням впливу місяця. Тоді ви точно не нашкодите квітам. В місячному календарі на 2023 рік можна знайти сприятливі дні для пересаджування вазонів.

Січень

Другий місяць зими важко назвати вдалим часом для пересаджування кімнатних рослин. В січні краще забезпечити їх оптимальним режимом світла, рівномірною кількістю вологи та помірним поливанням. Багато квітів всередині зими утворюють бутони, тому в цей період їм потрібно додаткове підживлення для зростання та квітіння.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у січні: 1, 2, 6, 24, 25, 29, 30 січня.

В які дні краще не працювати з корінням: 3-5, 11-14, 17, 20, 26-28, 30, 31 січня.

Відпочинок рослин: 7, 10, 18, 19, 21, 23 січня.

Лютий

Зазвичай наприкінці зими починають активно займатися пересаджуванням квітів. В останній місяць зими рослинам важливе додаткове освітлення, розпушування ґрунту та обов'язкове помірне поливання. Це забезпечує захист від закисання землі, а також створює доступ кисню до коріння. Не забувайте забезпечувати комфортну температуру і не створювати протягів.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у лютому: 1-9, 20-24, 29 лютого.

В які дні краще не працювати з корінням: 10, 13-19, 25, 26, 28 лютого.

Відпочинок рослин: 11, 12 та 27 лютого.

Березень

Хоча це вже й початок весни, але світла все ж може ще не вистачати. Більше того, яскраві промені сонця можуть обпікати ніжне листя рослин. Тому варто забезпечити квітам гарне поливання, додати мінеральні добрива для розвитку і зростання. Це також хороший час для пересаджування розсади.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у березні: 1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 березня.

В які дні краще не працювати з корінням: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31 березня.

Відпочинок рослин: 13, 18 березня.

Квітень

У другий місяць весни вже достатньо освітлення, щоб рослини пішли в активне зростання. Тому їх варто лише захищати від прямих агресивних променів. А ще обприскувати теплою водою, рясно поливати. А в південних регіонах починають вже виносити на балкони для загартування.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у квітні: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19 квітня.

В які дні краще не працювати з корінням: 2, 4, 7, 10, 11, 14, 20-30 квітня.

Відпочинок рослин: 12, 17 квітня.

Травень

У травні все ще можуть бути заморозки, тому в усіх регіонах, крім південних, квіти не можна виставляти на ніч. Можливо висаджувати рослини в теплиці, також починають пересаджувати квіти, які розрослися. Розсаду виносять на свіже повітря, це загартує їх перед висаджуванням у відкритий ґрунт. Вже починають засіювати і клумби.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у травні: 1-10, 13, 14, 16-19, 21-25, 27-30 травня.

В які дні краще не працювати з корінням: 12, 15, 20 травня.

Відпочинок рослин: 11, 26, 31 травня.

Червень

Пересаджувати рослини на початку літа можна, однак не забувайте про поливання, розпушування ґрунту, притінення зони, щоб на листі не з'явилися опіки. Вазони також виставляють на свіже повітря для загартування, але вранці і ввечері температури все ще можуть бути низькими.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у червні: 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-23, 29, 30 червня.

В які дні краще не працювати з корінням: 1, 4, 14, 15, 17-20, 25-29 червня.

Відпочинок рослин: 10, 24 червня.

Коли пересаджувати квіти 2023 року / Фото: Pexels

Липень

Особливо важливий догляд у середині літа, тому що ґрунт через високі температури сильно висушується, а листя страждає від прямих сонячних променів. Якщо виставляєте рослини на балкон чи відкрите повітря, вибирайте притінені зони. Не забувайте про поливання. Шкідники починають атакувати пагони, тому варто починати обприскування проти них.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у липні: 1-3, 6-8, 12, 18, 25, 29, 30 липня.

В які дні краще не працювати з корінням: 4, 5, 9, 10, 13-17, 19-23, 26-28, 31 липня.

Відпочинок рослин: 11, 24 липня.

Серпень

Наприкінці літа вранці та ввечері вже можуть бути несприятливі температури для того, щоб залишати рослини на вулиці. Нашкодити квітам можуть не лише перепади температури, але й роса. В денний час загрозу все ще становлять прямі сонячні промені, тому рясне поливання важливе.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у серпні: 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 серпня.

В які дні краще не працювати з корінням: 2, 3, 5, 6, 10-15, 18, 19, 23, 24, 27-29 серпня.

Відпочинок рослин: 8, 22 серпня.

Вересень

В перший осінній місяць у рослин уповільнюється зростання, тому їм вже потрібно рідше розпушувати ґрунт. Також зменшують і частоту поливання. Пересаджувати квіти можна, але краще не турбувати ті, які випустили бутони. Актуальним у цей період буде оброблення від захворювань.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у вересні: 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 вересня.

В які дні краще не працювати з корінням: 2-4, 8, 9, 11, 12, 18-20, 24, 29, 30 вересня.

Відпочинок рослин: 7, 21 вересня.

Жовтень

В середині осені рослини часто поміщають під спеціальні лампи. Так забезпечується достатній світловий режим. Варто стежити за температурою і вологістю. Пересаджують лише ті квіти, які потребують більшої ємності.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у жовтні: 1-3, 5, 7, 9, 11-15, 19, 24, 25, 28-31 жовтня.

В які дні краще не працювати з корінням: 4, 8, 10, 16, 18, 21-23, 26, 27 жовтня.

Відпочинок рослин: 6, 20 жовтня.

Листопад

Додаткове світло та спокій – ось усе, що потрібне рослинам напередодні зими. Також не варто забувати про комплексні добрива, які особливо потрібні квітам, що хочуть квітнути.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у листопаді: 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 листопада.

В які дні краще не працювати з корінням: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 листопада.

Відпочинок рослин: 5, 19 листопада.

Грудень

В перший місяць зими рослини намагаються не турбувати, також їх прибирають від протягів. Через опалення в кімнатах часто сухе повітря, яке шкодить молодим пагонам і листочкам. Тому більшість квітів намагаються обприскувати щодня теплою водою. Додаткове підсвічування – актуальна проблема цього періоду.

Сприятливі дня для пересаджування квітів у грудні: 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 грудня.

В які дні краще не працювати з корінням: 1, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18 , 20, 26-28 грудня.

Відпочинок рослин: 4, 19 грудня.