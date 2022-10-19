Сприятливі дні для садіння озимого часнику в жовтні та листопаді 2022 року

Городній сезон не закінчується з настанням осені, тому що осінь - це не лише період збирання врожа, а й час саджання культур, наприклад, цибулі, часнику. Розповідаємо, коли восени садити озимий часник за місячним календарем і як це праивльно робити у матеріалі ТСН.ua

Про корисні властивості часнику, напевно, знають всі. Проте не всі знають, що в озимому часнику вміст корисних речовин майже вдвічі більше, ніж у ярому. Крім того головки озимого часнику більші за головки ярового, але вони зберігаються значно гірше за нього.

Щоб отримати хороший урожай часнику наступного року, необхідно вибрати відповідні сорти часнику та посадити його, орієнтуючись на сприятливі за посівним місячним календарем дні.

Коли садити озимий часник

Час посадки озимого часнику залежить від кліматичної зони — у північних районах садити часник починають вже наприкінці вересня, у південних – в жовтня, на початку листопада. Основне, озимий часник потрібно встигнути посадити десь за 25 днів до настання стійких заморозків з розрахунком на те, щоб до холодів зубчики укорінилися, але не випустили молоді паростки. Для посадки потрібні відібрати великі зубки від найбільших цибулин.

Коли саджати озимий часник за місячним календарем у жовтні, листопаді 2022 року

На зростання озимого часнику, як і інших культур впливає фаза Місяця. Вважається, що на Місяць, що росте, треба садити рослини, у яких верхня частина їстівна, а на спадну – ті, які ми садимо заради підземної частини. Найкраще підземна частина росте у період спадного Місяця, а укорінення найінтенсивніше відбувається у період зростання Місяця. У молодик та повний місяць часник садити не варто.

Найсприятливішими днями восени 2022 року для посадки озимого часнику є:

у жовтні - 21, 22, 23, 24, 26, 29 та 30 жовтня,

у листопаді - 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25,26,27 листопада.

Як посадити озимий часник

Спочатку потрібно правильно вибрати місце для посадки часнику - бажано сонячне та рівне. Грунт повинен бути легким, добре водо- і повітропроникним.

Не вирощуйте часник понад 3 роки, найкраще садити його після однорічних овочів, які не мають з часником загальних шкідників та захворювань, наприклад, після гарбузових чи бобових культур.

Не варто садити часник під зиму після цибулі. А через те, що часник не люблять гризуни та паразити, його часто садять поруч із капустою, огірками, суницями, помідорами, коренеплодами, зеленим салатом.

Перед посадкою часник потрібно перебрати. Саджають часник зубчиками, але розділяти головки на зубчики треба безпосередньо перед посадкою. Для посадки вибирають лише здорові та цілі зубчики.

Перед посадкою зубчики часнику потрібно продезінфікувати — відібрані зубчики очищають від лушпиння та протягом 10 хвилин вимочують у розчині мідного купоросу. У розчині хлоргексидину, перекису водню часник також можна вимочувати, але довше — протягом одного - п'яти днів. Щоб зубчики просохли, їх можна загорнути у суху тканину.

Озимий часник садять лише у суху погоду та у суху землю. Садити часник можна в ямки чи довгі борозни. Відстань між борознами повинна бути не менше 20 см, лунки роблять на відстані 15 см один від одного. У кожну борозну кладуть по кілька зубчиків на відстані 8-10 см один від одного. Зубчики засипають землею, зверху землю мульчують шаром сухого торфу або тирси, змішаної із землею. Товщина такого шару має бути не менше 2 сантиметрів. З приходом холодів грядки покривають сухим листям.

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