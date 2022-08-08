Сприяв окупації Криму: в Україні у державній зраді підозрюють ексміністра оборони

Очільник українського оборонного відомства погодив підписання "Харківських угод", що призвело до окупації АР Крим.

Про це повідомляє ДБР.

Підозрюваний у державній зраді погодив підписання "Харківських угод" навіть не відвідавши профільне засідання Кабінету міністрів.

"Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем військово-морських сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод", - повідомили у ДБР.

Михайла Єжеля звинувачують у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України. За цією статтею підозрюваними також є експрезидент України Віктор Янукович, експрем'єр-міністр Микола Азаров та міністри юстиції і закордонних справ часів уряду Азарова.

Нагадаємо, у 2016 році повідомлялось, що Єжель завдав збитків Україні на 24 млн грн.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що таке "Харківські угоди" та чому в Україні через 12 років вирішили покарати винних.

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