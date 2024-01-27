Сприйняв за звіра: житель Тернопільщини застрелив невідомого чоловіка

У полі поблизу Курників Тернопільського району 58-річний житель випадково застрелив невідомого чоловіка.

Про це повідомили у поліції регіону.

За попередніми даними, підозрюваний разом зі знайомим, який придбав мисливську зброю, виїхали у поле для її пристрілки.

"Помітивши вдалині невідомий об’єкт, чоловік сприйняв його за звіра та здійснив один постріл. Проте, підійшовши ближче, побачили мертву людину. Про інцидент повідомили працівників поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Це — 51-річний житель села Курники.

Зброя, з якої вистрелив чоловік, належала його товаришу і була офіційно зареєстрована.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про затримання відповідно до статті 208 КПК.

Нагадаємо, на Львівщині під час полювання застрелили чоловіка. Випадок трапився у Стрийському районі, на території лісового масиву. Загиблий — 38-річний львів'янин.