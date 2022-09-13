"Спроб "зрозуміти та домовитися" більше не буде": Арестович розповів, що буде зі зрадниками після перемоги України

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що станеться з колаборатнами, зрадниками та гауляйтерами окупованих територій після повного звільнення України від російських загарбників.

За словами Арестовича, спроб "зрозуміти та домовитися" більше не буде, а всі винні сядуть за ґрати.

Про це Арестович написа в у своєму Фейсбуці.

"Україна змінилася. Сантиментів до колаборантів та окупантів, спроб "…зрозуміти та домовитися" більше не буде. Тітки та дядьки вчительки, які збиралися вчити українських дітей любити Росію, сядуть. Ті, що добровільно прийшли за російськими паспортами, активно підтримують окупантів, понесуть покарання. І найкраще покарання - тюремний термін за держ. зраду", - написав Арестович.

Він наголосив, що Росія програла цю війну. А всі зрадники нестимуть покарання.

"Путінські війська підуть самі чи назавжди залишаться в українській землі. Усі приїжджі, зрадники, які вирішили, що Росія в Україні "…назавжди" – помилилися", - наголосив Арестович.

Він заявив, що "Росії тут не буде: ні в Ізюмі, ні в Куп'янську, ні в Херсоні, Донецьку, Луганську, Севастополі - ніде".

"Найкраще, що приїжджі та колаборанти можуть зробити – швиденько змотатися назад до своєї улюбленої Росії. А поки звикайте до думки, що Росія зазнала поразки в цій війні, і робіть свої плани на те, що ви називаєте життям, виходячи з цього", - написав радник ОП.

Нагадаємо, раніше позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що наступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківської області.

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