Спроба №2: окупанти з двома танками намагалися прорвати оборону ЗСУ на Херсонщині

На Херсонщині російські окупанти прагнуть повернути собі відбиті в них ЗСУ позиції.

Минулої доби вони провели розвідку боєм під прикриттям двох танків.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"По рубежу Сухий Ставок - Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав. З втратами відійшов", - зазначили в ОК "Південь".

Слід зазначити, що це - не перша подібна спроба окупантів. 24 липня було аналогічне намагання. Противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка проводив наступальні дії. Тоді ЗСУ також їх "пригальмували".

Ворог також продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Окупанти почали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

"Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - повідомляють в командуванні.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали ще одного удару по базі російських військових.

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