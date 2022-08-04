Спроба амністувати державу-терориста: Зеленський прокоментував скандальний звіт Amnesty International

За словами президента, міжнародна правозахисна організація Amnesty International перекладає відповідальність з агресора на жертву.

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандальний звіт організації Amnesty International.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 4 серпня.

"На жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що немає й не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.

"Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися", – переконаний президент.

Зеленський розповів, що майже 200 одних лише релігійних споруд – храмів і молитовних будинків різних конфесій – пошкоджено або зруйновано російськими ударами. Крім того окупанти пошкодили або зруйнували:

майже 900 медичних закладів;

понад 2200 освітніх закладів;

десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.

Президент нагадав, що окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту і навіть по меморіалах жертвам Голокосту чи кладовищах.

Зокрема, він нагадав, про теракт у таборі з військовополоненими в Оленівці.

"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", – підсумував президент.

Нагадаємо, що Amnesty International звинуватила ЗСУ в розташуванні техніки і зброї в житлових районах.

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