Спроба влаштувати катастрофу під час "великої води": нові деталі атаки на Печенізьку дамбу

Атака на дамбу

Російські війська здійснили чергову атаку на дамбу Печенізького водосховища, застосувавши керовані авіаційні бомби.

За даними 16-го армійського корпусу Збройних сил України, чотири КАБи влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві — впали у воду. Втім, критичний об’єкт не пошкоджено.

Удар по Печенізькій дамбі — яка мета РФ

Ворог обрав момент весняного водопілля, коли у водосховищі спостерігається максимальний рівень води. В разі пошкодження дамби це могло б призвести до масштабного затоплення населених пунктів нижче за течією та екологічної катастрофи.

Після невдалої атаки російська сторона, за даними українських джерел, вдалася до інформаційних вкидів, поширюючи фейки про нібито пошкодження дамби та аварійне скидання води.

«Дамба не пошкоджена. Скидання води відбувається у плановому контрольованому режимі. Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини», — повідомили захисники.

Українська сторона наголошує, що інформація про аварійний стан об’єкта не відповідає дійсності.

Атака РФ по Печенізькому водосховищу

Як ми писали, російські війська 14 квітня атакували Печенізьку дамбу на Харківщині, випустивши по об’єкту шість керованих авіабомб. «Це найбільше водосховище області та критично важливий об’єкт — як для Харкова, так і для всієї території», — наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.