Спроба крадіжки пам'ятника в Сумах: поліція затримала злодія на гарячому

Обвинувальний акт уже направлено до суду для подальшого розгляду.

Правоохоронці Сум затримали 42-річного місцевого мешканця, який намагався викрасти металеву статую з Меморіалу вічної слави на вулиці Герасима Кондратьєва. Інцидент стався, коли зловмисник за допомогою інструментів вирізав статую та намагався вивезти її з території меморіалу на візку.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Після отримання повідомлення про спробу крадіжки, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка за свідченням очевидця швидко встановила особу злочинця. Поліцейські припинили злочинні дії чоловіка та вилучили у нього пам’ятник, різальні інструменти, а також інші речові докази.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України, яка стосується наруги над могилою. Обвинувальний акт уже направлено до суду для подальшого розгляду.

Нагадаємо, що у Кривому Розі зловмисник викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень.

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