Спроба не вдалася: українські снайпери ліквідували окупантів, які рухалися в бік позицій ЗСУ (відео)

Росіяни продовжують "сунути", хоча це завжди закінчується смертю.
На Куп'янському напрямку російські війська намагалися просунутися в бік українських позицій. Снайпери 8-го окремого полку ССО відбили спробу загарбників.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Які втрати ворога
Філігранна робота наших снайперів забезпечила гарний результат. Ворог зазнав втрат у живій силі.
"По групі було відкрито вогонь, внаслідок чого противник не дорахувався двох "визволителів", – зазначив Бутусов.
Раніше стало відомо, що ЗСУ на півдні знищили три ворожі бомбардувальники.
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