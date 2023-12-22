Спроба не вдалася: українські снайпери ліквідували окупантів, які рухалися в бік позицій ЗСУ (відео)

Росіяни продовжують "сунути", хоча це завжди закінчується смертю.

На Куп'янському напрямку російські війська намагалися просунутися в бік українських позицій. Снайпери 8-го окремого полку ССО відбили спробу загарбників.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські снайпери ліквідували окупантів, які рухалися в бік позицій ЗСУ

Які втрати ворога

Філігранна робота наших снайперів забезпечила гарний результат. Ворог зазнав втрат у живій силі.

"По групі було відкрито вогонь, внаслідок чого противник не дорахувався двох "визволителів", – зазначив Бутусов.

Раніше стало відомо, що ЗСУ на півдні знищили три ворожі бомбардувальники.

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