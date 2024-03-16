Спроба не вдалася: ЗСУ показали відбиття ворожого штурму на Кремінському напрямку (відео)

Наші бійці показали кадри відбиття штурму окупантів на напрямку Кремінної. Завдання виконали воїни бригади Національної гвардії "Буревій".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали відбиття ворожого штурму на Кремінському напрямку

Група противників намагалася вдертися на наші позиції прямо на танку, але їх зупинили й спалили. Штурмовиків знищили в ближньому окопному бою або взяли в полон, лише декому вдалося тимчасово втекти.

Нагадаємо, російські війська за час повномасштабного вторгнення до України втратили близько 429 580 своїх військових, зокрема 1160 осіб – за останню добу.

Читайте також: