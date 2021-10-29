Спроба підкупу народного депутата: пропонували 100 тисяч доларів щороку за блокування законопроєкту

Під час передачі хабара працівники СБУ затримали керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України.

У п’ятницю, 29 жовтня, на спробі підкупу депутата Верховної ради за внесення потрібної правки у законопроєкт та його відтермінування невизначений період затримали керівника організації, яка наразі опікується авторськими правами і виплатою роялті виконавцям.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Народний депутат, якого намагалися підкупити, є одним із авторів законопроекту №5572 “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”. Цей документ фактично ліквідовує організацію, яка є фактичним монополістом на цьому ринку.

“Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька “компаній-прокладок”. Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від “фінальної компанії-прокладки”, що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів”, - йдеться у повідомленні.

Керівник організації (очевидно, йдеться про директора Громадської спілки УЛАСП Олександра Нікіна, - ТСН) запропонував ініціатору законопроєкту $100 тисяч щорічно за внесення необхідних правок, а також можливість його відтермінування до голосування на невизначений термін.

Передати гроші нардепу чоловік намагався через його помічника і був затриманий працівниками СБУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску аеропорту "Бориспіль" 24-річний росіянин за право потрапити в Україну запропонував прикордоннику хабар в розмірі однієї тисячі доларів.

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