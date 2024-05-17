Спроба РФ розширити війну та важкі втрати в енергетиці: головне зі звернення Зеленського

Президент України попередив, що на відновлення енергоструктури потрібно багато часу й зусиль.

Володимир Зеленський провів нараду з питань захисту й відновлення української енергетики та загальної ситуації в енергосфері. На нараді були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, військові та представники енергокомпаній.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 17 травня.

"Зараз, після російських ударів, наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що Україна вже почала підготовку до наступного опалювального сезону, що передбачає проведення планових ремонтних робіт і підготовку атомної генерації.

"Тому зараз знову є потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання", – зауважив Зеленський.

Президент також повідомив, що Сили оборони України стримують російський тиск на Харківщині. Він додав, що найзапекліші бої ведуться наразі на Донеччині – на Покровському напрямку.

"Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію", – наголосив президент.

Читайте також провідні новини дня: