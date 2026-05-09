Спроба штурму ТЦК на Закарпатті: військові відкрили вогонь для стримування натовпу (відео)

Штурм ТЦК на Закарпатті

На Закарпатті у селищі Міжгір’я Хустського району виник конфлікт біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ситуація загострилася після мобілізації представника місцевої ромської громади, що спровокувало протест та спробу силового проникнення на об’єкт.

Про це написав закарпатський блогер і журналіст Віталій Глагола у Telegram та оприлюднив відео.

Деталі інциденту

За повідомленням Віталія Глаголи, поблизу 2-го відділу Хустського РТЦК та СП зібралося близько 30 осіб. Натовп намагався виламати двері та прорватися всередину будівлі.

Аби зупинити штурм, працівники ТЦК застосували зброю. За попередніми даними, пролунало щонайменше чотири постріли. Більшість пострілів було здійснено зі стартового пістолета. Як мінімум один постріл було зроблено з автомата Калашникова (ймовірно, холостим набоєм).

Суперечливі свідчення та позиція керівництва

Особливу увагу привертає реакція керівництва установи. За інформацією джерел, ТВО начальника відділу майор Роман Салига спочатку заперечував факт стрілянини.

Спершу звучала версія, що пострілів взагалі не було. Потім її змінили на версію про два холості постріли. Однак відеодокази з місця подій підтверджують, що звуків пострілів було щонайменше чотири.

Також виникає запитання щодо походження боєприпасів: за даними зсередини установи, холості набої для АК зазвичай використовуються виключно під час церемоній прощання з полеглими Героями.

Запитання, на які має відповісти слідство

Наразі правоохоронні органи вивчають обставини події. Ключовими напрямками розслідування є:

хто саме відкривав вогонь;

з якої зброї стріляли;

чому в автоматі були холості набої;

хто намагався приховати реальну кількість пострілів.

Офіційних коментарів від пресслужби Закарпатського ОТЦК та СП на наразіне надходило.

Дата публікації 20:47, 09.05.26

