Спроба знищити Мадяра: ЗСУ розповіли про невдалу атаку росіян

Фото з наради з командирами / © МАДЯР

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Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про спробу одночасного знищення керівництва дронових підрозділів. За його словами, ворожа атака відбулася 25 липня, однак не досягла своєї мети.

Про це Мадяр написав у своєму Facebook-дописі, в якому також підсумував досягнення Лінії Дронів — новоствореного Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ.

«Кожний четвертий йоблик та кожна третя ворожа ціль з верифікованих/підтверджених цього літа — це результат роботи Козаків з Лінії Дронів», — зазначив він.

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Серед командирів, які беруть активну участь в операціях, він згадав позивні: «Фенікс», «К-2», «Птахи Мадяра», «Рарог» та «Ахіллес». Всі вони, за словами Мадяра, нещодавно провели спільну нараду на Донбасі, де обговорили підсумки та плани.

Також він прокоментував невдалу спробу ворога ліквідувати керівників СБС: «Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло», — звернувся він до ворога у властивій йому іронічній формі.

Під кінець Мадяр попередив, що українські дрони продовжать нищити російські цілі: «Очі та Жало — хробачий жах».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати його. Він розповідав, що Росія бачить у ньому серйозну проблему, тому всіляко намагається усунути.

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