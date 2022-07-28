Спроби просунутися у напрямках Соледара та Семигір'я завершились для окупантів провалом - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Донеччині.

Минулої доби вони проводили штурмові дії в напрямку Бахмута, Соледара та Семигір'я. Втім спроби просунутися далі в загарбників були безуспішними.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський - Семигір’я ЗСУ відбили та змусили окупантів відступити.

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На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

Нагадаємо, що з білоруської Зябівки розпочався вранці запуск численних ракет. Загалом близько 12 разів, повідомляють очевидці.

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