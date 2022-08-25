"Спроби проводити наступальні дії не мають результату": військовий експерт про те, чому окупанти пригальмували на Донеччині

Російські окупанти не відмовляються відступати на сході України.
Але і наступальний потенціал у них значно знизився.
Про це ТСН розповів експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко.
"Якщо ми говоримо про Донецький напрямок, то постійні спроби окупантів проводити наступальні дії – практично не мають результату. По-перше, у нас там хороша оборона, яка будувалася з 2014 року. Потрібно розуміти, що у 2014 році наші війська вели бої у цьому районі. Воїни добре знають місцевість, командири знають. Наступальний потенціал супротивника досить знизився. Ми завдали їм серйозних поразок і втрат. Але треба розуміти, що ворог на найвищому політичному рівні не відмовився від планів відступу, тож вони наступають, не маючи достатніх ресурсів", - сказав експерт.
Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.
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