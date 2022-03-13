"Спроби Путіна вирулити": експерт про нібито згоду глави Кремля на перемовини із Зеленським

Олександр Краєв зазначив, що Росія розуміє – вона провалилась страхітливо й з гуркотом.

Президент окупантів Володимир Путін заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак реальні результати цієї зустрічі уявити дуже важко.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, це частина путінської кампанії.

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"Насправді це спроби Путіна потроху вирулювати із цього конфлікту. Частіше чуємо в останні тижні, що цілі "спецоперації" виконали. Якимось чином нацисти з території України зникли. Що знищили на території України 3,5 тисячі військових об'єктів, хоча насправді такої кількості не було", – сказав Краєв.

Експерт зазначив, що Росія розуміє – вона провалилась страхітливо й з гуркотом. Однак з цього потрібно якось виходити. Експерт пояснив, що це "знімання капелюха" перед Зеленським і українською владою.

"Росіяни від самого початку намагалися сказати, що це не війна проти України, а нібито війна проти нацистів. Вони й досі намагаються нав'язати такий образ", – розповів Краєв.

Нагадаємо, 1 березня голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін не проти зустрітись з українським лідером Володимиром Зеленським.

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