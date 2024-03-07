Спроби схилити Україну до капітуляції та протести чеських фермерів: що відбулося у світі за добу

Дональд Трамп викликав Джо Байдена на чоловічу розмову про долю Америки. Чергові спроби схилити Україну до капітуляції і європейську протидія, а також протести тепер уже чеських фермерів у Празі.

Усі подробиці - в огляді міжнародної оглядачки Яни Слєсарчук.

Трамп кидає виклик Байдену

Дональд Трамп викликає на дебати чинного президента Сполучених Штатів. При тому, що дебатів з однопартійцями досі уникав, демонструючи, що не вважає їх гідними суперниками. Трамп пропонує Байдену зустрітися будь-коли, будь де і обговорити життєво важливі питання для Америки.

Також читайте Окупанти вбили чоловіка та атакували приватні будинки на Чернігівщині

При цьому за інформацією видання ЗеХіл, демократи починають панікувати: раніше вони були переконані, що серед усіх можливих суперників Байден найлегше переможе саме Трампа, але зараз рейтинги свідчать - геть про інше: уже зараз Трамп випереджає Байдена на кілька пунктів.

Чехія протистоїть словацьким спробам примусити Україну до російського миру

Чехія свариться зі Словаччиною - через Україну. В цьому офіційну Прагу звинуватив проросійський прем"єр Словаччини Роберт Фіцо. Раніше Прага скасувала міжурядові консультації зі Словаччиною, і це обурило Фіцо. Він звинуватив чехів у тому, що вони хочуть продовження війни, а Словаччина натомість прагне миру.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Як НАТО готується в Польщі до третьої світової? Дебати Трампа і Байдена про долю Америки

Насправді ж словацький мир - це російський мир, бо Фіцо вимагає припинити надавати Україні військову допомогу в боротьбі з країною-агресоркою. При цьому Чехія - послідовно обстоює інтереси України і знайшла в третіх країнах боєприпаси, які держави Євросоюзу зараз закупають, бо оскільки самі не змогли вчасно виробити стільки, скільки запланували торік. 800 тисяч боєприпасів за інформацією видання Блумберг, вже майже повністю профінансовані, тож перші партії надійдуть до України найближчими тижнями.

Чому Китаю вигідно, щоб Україна програла

Китай - який уже запропонував свій мирний план на альтернативу українському - з пунктами на кшталт негайного припинення вогню по лінії фронту та скасування антиросійських санкцій - просунувся далі. Тепер виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ван Ї пропонує альтернативу швейцарській конференції миру, яка має пройти цієї весни - і куди не запрошували Росію, бо Кремль не демонструє жодного прояву готовності грати за міжнародними правилами.

Також читайте В Пентагоні припустили, що відбуватиметься у разі замороження війни в Україні

Китай натомість наполягає: на мирній конференції мають бути присутні і Україна, і Росія. Спеціальний представник з Пекіна вже побував у Москві, зараз завершує турне Європою і прямує до України з тими самими тезами. Аби допомогти вам розібратися, чого насправді хоче від нас Китай - і чому нам час припинити вважати його стратегічним партнером, ми поговорили про це з Юрієм Пойтою, запрошеним науковим співробітником Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки.

Туск: мирний час для Європи пройшло

Епоха миру у Європи позаду, ми живемо у передвоєнний час, заявив на з’їзді "Європейської народної партії" у Бухаресті прем"єр Польщі Дональд Туск. А президентка Молдови Мая Санду під час поїздки в Парижі наголосила: "Путін розуміє тільки силу. Якщо її не показати - він не зупиниться в Україні".

Протест в Празі: чого хочуть чеські фермери і як це зачіпає нас

На тракторі - до середмістя Праги. Тепер чеські фермери протестують - в столиці Чехії. Все через те ж саме: Зелений європейський курс. Місяць тому від них лунали скарги і в бік України. Як тепер - і що саме збурює аграріїв по всій Європі у спробі озеленити європейське сільське господарство? Зараз розкажу.

Ну і - Білий дім повідомив, що Швеція сьогодні офіційно стане частиною НАТО - за кілька годин до щорічної промови Джо Байдена, від якої чекають потужних сигналів на підтримку України. Розбиратимуть її на цитати вже завтра зранку за київським часом.

Нагадаємо, Швеція 7 березня стала членом НАТО. Церемонія відбулася у Вашингтоні, де зараз перебувають з візитом шведські прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.

Читайте також: