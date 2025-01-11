Спроби ворога вийти та закріпитися на трасі Покровськ-Костянтинівка - тільки початок операції - військовий оглядач

Траса вже давно не виконує своїх звичних функцій.

Спроби ворога вийти та надійно закріпитися на трасі Покровськ-Костянтинівка північніше Воздвиженки - це тільки початок операції на нашому лівому фланзі Покровська.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Траса вже давно не виконує своїх звичних функцій.

Тому болючіше прямо зараз виглядає потенційна інтенсифікація дій ворога в районі Променя та північніше Гродівки.

Саме на це будуть націлені окупанти.

"Бо по факту, наразі не сформовані кліщі покровсько-мирноградської агломерації з жодного флангу. На нашому правому фланзі є тільки зачатки. На лівому - взагалі нічого. Це, до речі, до питання про те, через скільки ворог потенційно зможе розпочати бої за сам Покровськ чи Мирноград. До того ще дуже багато подій та втрачених населених пунктів мають статися", - резюмував він.

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Нагадаємо, бої за Покровськ не вщухають. Втім, на сьогоднішньому етапі війни навряд чи йдеться про те, що окупанти прагнуть оточити Покровськ, прорвавшись з боку Дніпропетровської області.

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