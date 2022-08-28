Спробували наступати і накивали п'ятками: ЗСУ проманіжили окупантів на Авдіївському напрямку

Українські захисники відбили наступ та відкинули ворога назад.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 28 серпня.

На Авдіївському напрямку минулої доби ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. окупанти завдали авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного.

"Ворог вів наступ у напрямку Лозове - Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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