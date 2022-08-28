Спробували наступати і накивали п'ятками: ЗСУ проманіжили окупантів на Авдіївському напрямку

Російські окупанти спробували наступати на Авдіївському напрямку.
Українські захисники відбили наступ та відкинули ворога назад.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 28 серпня.
На Авдіївському напрямку минулої доби ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. окупанти завдали авіаційних ударів біля Валентинівки та Водяного.
"Ворог вів наступ у напрямку Лозове - Первомайське, отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
Читайте також:
- У РФ у в'язнів вираховують половину, а то й усю зарплату, "на підтримку "ДНР"
- ЗСУ з танків поцілили дві ворожі артустановки (відео)
- Ракетою "Калібр" рознесли землю: на Полтавщині завдяки окупантам з'явилася найдорожча яма вартістю 5 млн доларів