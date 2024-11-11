Спробували спалити гелікоптер ЗСУ і не тільки: спіймано нову групу паліїв

Інші затримані "полювали" за електропідстанціями, зокрема й на об’єктах "Укрзалізниці".

СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Одна із груп затриманих намагалася знищити авіатехніку ЗСУ в Кіровоградській області. Інші затримані "полювали" за електропідстанціями, зокрема й на об’єктах "Укрзалізниці".

Усіх затриманих завербував ворог, коли ті шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Замість обіцяних російських грошей фігуранти отримали підозри від українських правоохоронців.

В СБУ уточнили, що в Кіровоградській області спіймали на гарячому трьох молодиків віком 17 та 18 років. Вони проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Крім того, хлопці планували знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт та важливий енергооб’єкт.

У Полтавській області правоохоронці викрили рецидивіста, який спалив військовий джип. Ця автівка була задіяна у виконанні завдань на східному фронті.

Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення авто. А восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки українських військових.

У Черкаській області було затримано 34-річного жителя. Він підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала рух поїздів на одній із ділянок регіону.

СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали на замовлення РФ / Фото: СБУ

СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали на замовлення РФ / Фото: СБУ

Усім затриманим було повідомлено про підозри відповідно вчинених злочинів за трьома кримінальними статтями:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

умисне знищення або пошкодження майна.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі було затримано агента ФСБ Росії, який коригував удари ворога та готував підпали військових авто в регіоні.

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