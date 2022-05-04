Спробували втекти за кордон полем: на Буковині затримали трьох ухилянтів і їхнього провідника (фото)

Спробували втекти за кордон полем: на Буковині затримали трьох ухилянтів і їхнього провідника (фото)

27-річний мешканець Чернівецької області за понад 7 тисяч євро намагався організувати трьом чоловікам втечу з України до Румунії.

Чоловіків затримали, коли вони намагались втекти полем за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

"27-річний житель с. Йорданешти Чернівецького району налагодив схему незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено покидати межі держави. За грошову винагороду у понад 7 тисяч євро організував для трьох військовозобов’язаних піший перехід поза пунктами пропуску до Румунії. При спробі покинути територію України особи були викриті прикордонниками", - йдеться у повідомленні.

Організатору втечі повідомлено про підозру у незаконному переправлені осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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