Спробували втекти за кордон полем: на Буковині затримали трьох ухилянтів і їхнього провідника (фото)

27-річний мешканець Чернівецької області за понад 7 тисяч євро намагався організувати трьом чоловікам втечу з України до Румунії.
Чоловіків затримали, коли вони намагались втекти полем за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.
"27-річний житель с. Йорданешти Чернівецького району налагодив схему незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким заборонено покидати межі держави. За грошову винагороду у понад 7 тисяч євро організував для трьох військовозобов’язаних піший перехід поза пунктами пропуску до Румунії. При спробі покинути територію України особи були викриті прикордонниками", - йдеться у повідомленні.
Організатору втечі повідомлено про підозру у незаконному переправлені осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
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