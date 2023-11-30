Спробував спалити дітей на Харківщині: суд обрав запобіжний захід зловмиснику

Чоловіка підозрюють у закінченому замаху на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, вчиненого небезпечним для життя багатьох осіб способом.

Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який напередодні облив бензином і намагався підпалити п'ятьох неповнолітніх у кафе-магазині села Станичне на Харківщині.

Про це Харківська обласна прокуратура повідомила 30 листопада.

40-річному зловмисники було оголошено про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

За даними слідства, 28 листопада п’яний житель села Станичне Красноградського району у кафе-магазині намагався підпалити п'ятьох неповнолітніх – дівчат 11, 12, 13, 17 років та хлопця 13 років. Зловмисник кинув у підлітків пляшку з бензином.

Зараз життю та здоровʼю дітей нічого не загрожує.

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб", – повідомили у прокуратурі.

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Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що у селі Станичне на Харківщині п'яний чоловік облив підлітків бензином і спробував їх підпалити. Цей момент був зафіксований на відео. Зловмисник швидко вилив бензин, одразу підпалив його і вже за мить компанія підлітків опинилася у вогні.

Момент підпалу підлітків на Харківщині / Скриншот

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