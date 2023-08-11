Віддалена зміна способу виплат та ідентифікація: нові рішення уряду щодо пенсій

Усі громадяни України, які перебувають на окупованих територіях, переміщені в середині країни чи виїхали за кордон повинні мати доступ до соціальної підтримки та пенсійних виплат.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Що відомо про рішення

У відомстві відзначили, що уряд ухвалив декілька рішень, які значно розширюють можливості громадян для подання заяв на зміну способу виплат та проходження фізичної ідентифікації для отримання виплат. Вони передбачені для:

Одержувачів пенсії, які проживають у зоні активних бойових дій або на ТОТ;

Відтепер такі громадяни зможуть віддалено подати заяву до Пенсійного фонду України, щоб виплата здійснювалась не "Укрпоштою", а на банківську карту. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис".

Щобільше, якщо через відсутність можливостей доставляти пенсію громадянам було припинено виплату пенсії, поновити її можна буде також віддалено. Для цього потрібно подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду України із використанням "Дія.Підпис" або провести відеоконференцзв’язок з органами Пенсійного фонду України.

Осіб, які стали внутрішньо переміщеними до введення воєнного стану в Україні.

На відміну від інших отримувачів соціальних виплат, такі громадяни з моменту початку карантину, спричиненого COVID-19, не проходили обов’язкову періодичну фізичну ідентифікацію. Для того них її спростили. Відтепер фізичну ідентифікацію можна пройти:

Авторизувавшись в особистому електронному кабінеті ПФУ із використанням "Дія.Підпис"; За допомогою відеоконференцзв'язку зі співробітником ПФУ$ В консульській установі, якщо громадянин перебуває за кордоном.

Крім того, для них продовжено період, протягом якого потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Новий термін – до 31 грудня 2023 року.

"У цей період виплата пенсії та соціальної допомоги не припинятиметься. Відтак, громадяни матимуть можливості для того, аби підтвердити, що виплати отримують саме вони, що є важливою вимогою для забезпечення ефективності управління коштами державного бюджету та Пенсійного фонду України", – зауважили у Мінсоцполітики.

Зауважимо, напередодні Пенсійний фонд повідомив: середня пенсія станом на 1 липня 2023 року складає 5311 грн, за рік вона збільшилась на 874 грн, це майже 20%. Відомо, що підвищення пенсій в Україні поки призупинене. Хто скільки отримує та чи вигідно купувати стаж – читайте у матеріалі.

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