Спростування 1+1 media щодо фейкового відео про нібито втрати ЗСУ під брендингом телеканалу 1+1

Ворог не припиняє свої спроби спричинити паніку та занепокоєння серед населення України, поширюючи неправдиві та фейкові новини, сюжети та відео під брендингом українських телеканалів.

Цього разу черговий фейк використовує візуальне оформлення телеканалу 1+1 Марафон, аби створити уявлення "надійного джерела" та ввести в оману українців.

Так, у змонтованому відео з фрагментом трансляції телемарафону "Єдині новини" на телеканалі 1+1 Марафон зʼявився рухомий рядок з повідомленням, ніби-то від Міністерства оборони України, про кількість втрат серед українських військовослужбовців.

Це відео – відвертий фейк. Інформацію активно поширюють російські медіа, намагаючись дезорієнтувати суспільство.

"Звертаємо увагу, що в ефірі телеканалу 1+1 Марафон рухомого рядка з новинами НЕ існує, а в самому неправдивому повідомленні допущені помилки: замість слова "зникли", написано "пропало". Крім того, сюжету з таким оформленням і такою інформацією немає на офіційних сторінках 1+1 media. Ми закликаємо українців дотримуватися інформаційної гігієни та не поширювати цей фейк, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію. Користуйтеся офіційними джерелами 1+1 media та ретельно перевіряйте інформацію, яку зустрічаєте в Інтернеті".

У соціальних мережах месенджерах почастішали випадки створення фейкових сторінок інформаційних ресурсів, які входять до складу групи 1+1 media.

Нагадаємо, нещодавно з’явилась фейкова інформація про ведучого та журналіста телеканалу 1+1 Марафон Євгена Плінського, який нібито створив телеграм-канал з "військовим щоденником".