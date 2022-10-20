Спротив передає привіт: у Маріуполі з флагштоків зникли російські триколори

У тимчасово захопленому Маріуполі українці постійно нагадують, що місто - українське.

У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі невідомі позривали російські прапори в центрі міста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"На площі Свободи раптом зникни всі російські ганчірки з флагштоку. Або, не раптом...Дивним чином росіяни не помітили таку прикрість. Маріупольській спротив передає привіт", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти змушують бюджетників здати українські паспорти. Зокрема, це стосується вчителів, працівників "адміністрації" та медиків, які будуть отримувати зарплати з російського бюджету.

Також у місті спостерігається складна ситуація з електропостачанням. Наприклад, у Приморському районі Маріуполя електрику дали лише у 2% будинків.

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