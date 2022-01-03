Спускались з гірки: у Дніпрі під час катання на санках загинув чоловік, його 6-річну доньку госпіталізували

Санки із чоловіком та його донькою врізались в електроопору.
У Дніпрі в парку "Зелений гай" ввечері, 2 січня, під час катання на санках загинув 45-річний чоловік, його 6-річну доньку госпіталізували.
Про це повідомляє "Телеканал D1" з посиланням на коментар поліції.
Чоловік разом із донькою спускались з покритої льодом гірки в парку. Раптово санки врізались в електропору. Через отримані травми чоловік помер на місці події, його 6-річну доньку рятують медики.
У поліції Дніпропетровської області повідомили, що вони відкрили провадження за частиною 1 статті 115 ККУ з позначкою "нещасний випадок". Дитина перебуває у стабільному стані.
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