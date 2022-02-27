Спустили штани з трусами і прив'язали до стовпа: у Миколаєві та Маріуполі затримали мародерів (фото)

У двох містах спіймали 4 мародерів.
Сьогодні, 27 лютого, у Миколаєві місцеві мешканці затримали мародера і прив'язали до стовпа зі спущеними штанами. Ще трьох мародерів у Маріуполі затримала поліція.
"Поліцейські затримали трьох мародерів. Зловмисники намагалися викрасти майно зі школи", - повідомила пресслужба поліції Донецької області.
У соцмережах очевидці повідомляють, що у Миколаєві місцеві жителі самотужки спіймали мародера, прив'язали його до стовпа плівкою і приспустили йому штани і білизну.
Згодом на місце події викликали поліцію.
Нагадаємо, російські війська, які зуміли прорватися на територію Херсонської області, займаються мародерством.