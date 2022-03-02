Спустили труси і примотали до стовпа: у Дніпрі піймали та покарали мародера (фото)

Спустили труси і примотали до стовпа: у Дніпрі піймали та покарали мародера (фото)

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний.

У Дніпрі місцеві мешканці піймали мародера та покарали його - примотали до стовпа, спустивши перед цим штани і труси.

Фото опублікували у місцевому Telegram-каналі.

Інцидент стався 2 березня на вулиці Передовій. Чоловіку, який хотів вкрасти товар, написали зеленкою "вор" на сідницях.

Нагадаємо, що за шість днів війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винайшли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.