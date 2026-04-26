ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Спиляли просто з гніздом: у Тернополі через вирубку ледь не знищили рідкісних кажанів (фото)

У Тернополі через бездумну вирубку дерев постраждали червонокнижні кажани. Їхнє житло знищили разом із ними саме у «сезон тиші».

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
© pixabay.com

У Тернополі небайдужі врятували червонокнижних кажанів, які залишилися без домівок і отримали травми через вирубку дерев.

Зараз постраждалими опікуються фахівці львівського центру «Печера».

/ © Інстаграм

За їхніми словами, тварин буквально «зрубали» разом із деревом, де вони переховувалися. Волонтери наголошують, що це не випадковість, а черговий наслідок людської байдужості.

Ситуацію ускладнює те, що інцидент стався під час офіційного «сезону тиші». У цей період тварини виводять потомство, тому будь-яке турбування дикої природи може коштувати життя малюкам. Влітку рукокрилі часто використовують дупла та тріщини в корі дерев для відпочинку, тому кожне бездумно зрубане дерево — це мінус кілька шансів для виживання виду.

/ © Інстаграм

/ © Інстаграм

Волонтери зазначають, що всі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги і перебувають під загрозою зникнення. Наразі врятовані малюки проходять реабілітацію. Проте фахівці наголошують, що вони змушені постійно боротися лише з наслідками дій тих, хто продовжує безкарно нищити природу.

Раніше повідомлялось, що в Україні на волю випускають врятованих кажанів. Це вихованці Харківського центру реабілітації рукокрилих. Саме сюди взимку звідусіль доправляли кажанів, що потребували допомоги. Вони перезимували у холодильних камерах, а тепер повертаються на волю.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie