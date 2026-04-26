- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Спиляли просто з гніздом: у Тернополі через вирубку ледь не знищили рідкісних кажанів (фото)
У Тернополі через бездумну вирубку дерев постраждали червонокнижні кажани. Їхнє житло знищили разом із ними саме у «сезон тиші».
У Тернополі небайдужі врятували червонокнижних кажанів, які залишилися без домівок і отримали травми через вирубку дерев.
Зараз постраждалими опікуються фахівці львівського центру «Печера».
За їхніми словами, тварин буквально «зрубали» разом із деревом, де вони переховувалися. Волонтери наголошують, що це не випадковість, а черговий наслідок людської байдужості.
Ситуацію ускладнює те, що інцидент стався під час офіційного «сезону тиші». У цей період тварини виводять потомство, тому будь-яке турбування дикої природи може коштувати життя малюкам. Влітку рукокрилі часто використовують дупла та тріщини в корі дерев для відпочинку, тому кожне бездумно зрубане дерево — це мінус кілька шансів для виживання виду.
Волонтери зазначають, що всі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги і перебувають під загрозою зникнення. Наразі врятовані малюки проходять реабілітацію. Проте фахівці наголошують, що вони змушені постійно боротися лише з наслідками дій тих, хто продовжує безкарно нищити природу.
Раніше повідомлялось, що в Україні на волю випускають врятованих кажанів. Це вихованці Харківського центру реабілітації рукокрилих. Саме сюди взимку звідусіль доправляли кажанів, що потребували допомоги. Вони перезимували у холодильних камерах, а тепер повертаються на волю.