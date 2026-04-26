Спиляли просто з гніздом: у Тернополі через вирубку ледь не знищили рідкісних кажанів (фото)

Вирубка дерев (ілюстративне фото)

Реклама

У Тернополі небайдужі врятували червонокнижних кажанів, які залишилися без домівок і отримали травми через вирубку дерев.

Зараз постраждалими опікуються фахівці львівського центру «Печера».

© Інстаграм

За їхніми словами, тварин буквально «зрубали» разом із деревом, де вони переховувалися. Волонтери наголошують, що це не випадковість, а черговий наслідок людської байдужості.

Реклама

Ситуацію ускладнює те, що інцидент стався під час офіційного «сезону тиші». У цей період тварини виводять потомство, тому будь-яке турбування дикої природи може коштувати життя малюкам. Влітку рукокрилі часто використовують дупла та тріщини в корі дерев для відпочинку, тому кожне бездумно зрубане дерево — це мінус кілька шансів для виживання виду.

© Інстаграм

© Інстаграм

Волонтери зазначають, що всі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги і перебувають під загрозою зникнення. Наразі врятовані малюки проходять реабілітацію. Проте фахівці наголошують, що вони змушені постійно боротися лише з наслідками дій тих, хто продовжує безкарно нищити природу.

Раніше повідомлялось, що в Україні на волю випускають врятованих кажанів. Це вихованці Харківського центру реабілітації рукокрилих. Саме сюди взимку звідусіль доправляли кажанів, що потребували допомоги. Вони перезимували у холодильних камерах, а тепер повертаються на волю.