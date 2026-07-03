Списані в Польщі винищувачі все ж допоможуть ЗСУ: експерт пояснив ймовірний сценарій

Винищувач МіГ-29 / © wikipedia.org

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Український військовий експерт, оглядач Defense Express Іван Киричевський закликав не шукати «зради» в рішенні Польщі не передавати Україні частину винищувачів МіГ-29, а утилізувати їх через вичерпаний ресурс.

Про це він написав у Facebook, наголосивши, що питання військово-технічної співпраці потребують раціонального, а не емоційного підходу.

«Ми як воююча країна та суспільство дуже часто включаємо емоції у питаннях воєнно-технічної співпраці, які вимагають холодної голови», — зазначив Киричевський.

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За словами експерта, польські МіГ-29 фактично відслужили свій термін, тож їх подальша експлуатація може бути небезпечною для пілотів.

«Є гарне правило — якщо щось виглядає незрозумілим, то це треба тлумачити буквально. Польські МіГ-29 — це літаки, які відслужили свій вік, максимум за пів року їх доведеться різати на голки», — пояснив він.

Киричевський нагадав, що МіГ-29 є майже 50-річною конструкцією, а тому очікувати їхньої тривалої служби не варто.

Водночас експерт звернув увагу, що навіть без прямої передачі Україні ці літаки можуть допомогти Збройним силам. Він послався на заяву голови польської оборонної групи PGZ Адама Лешкевича про можливу участь компанії у ремонті та сервісному обслуговуванні українських F-16 і МіГ-29.

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«Ці винищувачі від Польщі все рівно послужать для зміцнення ЗСУ, але доволі специфічним чином», — підсумував Киричевський, припустивши, що списані літаки можуть бути використані як джерело запчастин для підтримання боєздатності української авіації.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки, за його словами, Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.

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