Військові ТЦК наживалися на ухилянтах через неповнолітню кур’єрку: деталі шокувальної схеми
ДБР спіймало працівників ТЦК та експравоохоронця на торгівлі «чистими» військовими квитками.
У Києві та області викрили групу, яка допомагала чоловікам незаконно зникати з армійських баз даних. Підозрювані встигли «списати» з обліку майже сотню людей, просто видаляючи інформацію про них із державних реєстрів.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
До складу угруповання входили представники одного зі столичних та обласного ТЦК, експравоохоронець та цивільний мешканець Києва. За даними слідства, вони втручалися в електронну систему «Оберіг». Учасники схеми вносили недостовірні дані про непридатність чоловіків до служби на основі фіктивних висновків ВЛК.
Як повідомило ДБР, наразі задокументовано понад 80 випадків безпідставного виключення з обліку. Як наслідок, 31 особа вже виїхала за кордон без повернення. Окрім «списання», група пропонувала послуги чоловікам, які перебували в розшуку: їм дистанційно змінювали облікові дані та знімали статус розшукуваних.
Ціна «пакета послуг» становила 4 тисячі доларів США з особи. Це гарантувало клієнту відстрочку від мобілізації на період, достатній для оформлення офіційного бронювання на підприємствах критичної інфраструктури. Щомісячний тіньовий прибуток організаторів перевищував 60 тисяч доларів.
Особливу увагу слідство звернуло на методи конспірації: учасники постійно змінювали автівки та телефони, а для передачі документів і грошей залучали неповнолітню дитину як кур’єра. Співорганізатора (колишнього поліцейського) та посередника затримали «на гарячому» під час отримання чергового траншу в розмірі 5,5 тисяч доларів.
«Трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим причетним особам. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі», — зазначили в ДБР.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
