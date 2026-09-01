Спить у ванній: пані посол ЄС зробила емоційне зізнання після атак на Київ

Атака на Київ. / © Associated Press

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Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що на тлі посилення російських атак на Київ відчуває страх і сильну втому, адже удари не припиняються.

Про це йдеться у її дописі у Facebook.

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Дипломатка розповіла, що через постійні удари вже не спить у ліжку, а облаштувала місце на матраці у ванній кімнаті готельного номера, оскільки вважає її найбезпечнішим місцем.

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«Минулої ночі знову загуділи сирени, і я перейшла з ванної до бомбосховища. Потім Київ почав тремтіти. Росія розпочала черговий масштабний напад, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також велику кількість безпілотників з реактивними двигунами. По всьому місту лунали вибухи», — поділилася Матернова про нічний удар 1 вересня.

Пані посол зізналася, що постійні атаки дедалі сильніше виснажують і викликають страх. Втім, додала, що не скаржиться, адже Київ — її місія.

«Я все одно не обрала б жодного іншого дипломатичного призначення. Я люблю це місто і захоплююся цією країною. Але інтенсивність цих атак стає нестерпною. Люди виснажені. Міста виснажені. Уся країна живе в постійному стресі», — зауважила вона.

Матернова наголосила, що Україні не потрібно нагадувати, що «вона має бути стійкою», бо українці «доводять це щодня». Водночас, додала вона, люди мають отримати «можливість спати».

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Як повідомлялося, вночі проти 1 вересня Росія здійснила кривавий ракетний удар по Києву. Жертвами стали вісім людей. Одна людина загинула у Голосіївському районі, а семеро — на Дарниці.

Зауважимо, що вночі РФ вдарила балістикою по залізниці у Києві. Зокрема, було зруйновано депо. У компанії «УЗ» наголошують, що десятки людей «встигли врятуватись в укриттях».

Дата публікації 10:47, 01.09.26 Кількість переглядів 34 Першокласники київського ліцею заспівали "Смарагдове небо" в укритті під час атаки на столицю

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