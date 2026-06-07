Співробітник ЦРУ пояснив, у чому РФ досі переважає Україну попри відставання в технологіях

Війна в Україні / © Associated Press

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Україна технологічно випереджає росіян у війні, але перевага Росії полягає у масштабі, коли загарбники освоюють нову технологію, вони здатні оперативно нарощувати її виробництво завдяки значно більшому військово-промисловому комплексу.

Про це в етері Еспресо розповів Ральф Гофф, колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління США в Європі та Євразії.

За його словами, досвід цієї війни показує, що Україна зберігає перевагу в інноваціях, тоді як Росія має іншу сильну сторону — масштаб.

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«Досвід цієї війни показує, що Україні вдається зберігати перевагу в інноваціях, водночас Росія має іншу перевагу — масштаб. Коли росіяни освоюють якусь нову технологію, вони можуть швидко нарощувати її виробництво завдяки значно більшому військово-промисловому комплексу. Саме тому Україні доводиться постійно впроваджувати нові рішення, шукати нові технології або вдосконалювати ті, які вже застосовуються на полі бою», — зазначив експрацівник ЦРУ.

Ральф Гофф також зауважив, що країни Європи та США значно краще пристосовані до швидких досліджень, розробок і впровадження нових технологій. На його думку, Захід і надалі зберігатиме перевагу в цій сфері, однак це потребує ресурсів, фінансування, часу та постійної уваги.

Водночас, за його словами, Росія діє інакше. Він також прокоментував твердження про те, що санкції не працюють, зазначивши, що вони можуть не давати миттєвого ефекту, але все ж уповільнюють РФ. Подібну роль відіграють і санкції та дипломатичний тиск щодо Північної Кореї та Ірану.

«Тому, з одного боку, ніколи не варто недооцінювати Росію і потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок. Але, з іншого боку, я зберігаю впевненість у можливостях західних економік і військово-промислового комплексу підтримувати технологічну перевагу», — резюмував Гофф.

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