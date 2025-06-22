ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4984
Час на прочитання
1 хв

США атакували Іран, нічні обстріли Донеччини: головні новини ночі 22 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Northrop B-2 Spirit

Бомбардувальник Northrop B-2 Spirit

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 червня 2025 року:

  • США атакували ядерні об’єкти Ірану — Трамп Читати далі –>

  • Ворог просувається на Донеччині — DeepState Читати далі –>

  • Окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ: загинув 17-річний хлопець (фото) Читати далі –>

  • Трамп заявив про знищення ядерних об’єктів та пригрозив новими атаками Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
4984
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie