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США атакували Іран, нічні обстріли Донеччини: головні новини ночі 22 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 червня 2025 року:
США атакували ядерні об’єкти Ірану — Трамп Читати далі –>
Ворог просувається на Донеччині — DeepState Читати далі –>
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ: загинув 17-річний хлопець (фото) Читати далі –>
Трамп заявив про знищення ядерних об’єктів та пригрозив новими атаками Читати далі –>
Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>