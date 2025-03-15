США більше не дружня країна: яким державам найбільше довіряють українці – дослідження

Недавнє соціологічне дослідження показало, що США більше не сприймаються як одна з найбільш дружніх країн для України. Зміни в настроях українців сталися після напруженої зустрічі Володимира Зеленського в Білому домі.

Про це розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв'ю "РБК-Україна".

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення США ідентифікувались більшістю українців як один з двох ключових партнерів України в цій війни – другим партнером була Велика Британія.

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Таке ставлення українців, зазначила Близнюк, пояснювалося обсягами військової допомоги, запровадженими санкціями проти Росії та іншою підтримкою з боку цих країн.

"Але останнє дослідження, яке було проведене одразу після напруженої зустрічі президентів України та США у Вашингтоні, показало зниження рівня довіри до США. Зокрема, 70% опитаних відповіли, що ставлення погіршилося", - повідомила соціологиня.

Як тепер ставляться українці до США

Зміни у ставленні українців до США, за словами Євгенії Близнюк, викликані як загальною зміною риторики американського президента, так і сигналами в медійному просторі про припинення військової допомоги і надання розвідданих. Зокрема, свою роль зіграла реакція соціальних мереж.

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"Станом на зараз США не перебувають в топі переліку дружніх країн, спустившись до другої половини списку (між Китаєм і Індією), і водночас сприймаються як шоста найменш дружня країна (без врахування РФ у цьому списку)", - повідомила соціологиня.

Вона зазначила, що за регіонами відмінностей немає, проте жінки та вікова категорія 18-24 частіше вважають, що США не є дружньою країною. Вони частіше демонструють критичне ставлення до неї.

Євгенія Близнюк припустила, що ситуація може змінитися після недавніх українсько-американських перемовин у Саудівській Аравії.

Яким країнам найбільше довіряють українці

За даними дослідження, українці сприймають дружніми перш за все європейські країни - Велику Британію (59%), країни Балтії (54%), Францію (54%), Польщу (51%) та Німеччину (50%).

"Очевидно, це пов'язано з послідовною підтримкою цих держав у контексті військової та гуманітарної допомоги", - пояснила Євгенія Близнюк.

Соціологиня наголосила, що в свідомості українців Європа стає основним партнером і бажаним союзником у війні з РФ. Також високі позиції в цьому переліку дружніх країн зберігає Канада.

Нагадаємо, довіра до президента України Володимира Зеленського в Україні зростає – понад половина громадян підтримує президента. Тим часом Дональд Трамп раніше ставив під сумнів його популярність.

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