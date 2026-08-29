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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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77
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США б’ють тривогу через Україну: Держдеп оголосив найвищий рівень небезпеки

Вашингтон попереджає своїх громадян про загрозу російських ракетних і дронових атак по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Прапор США.

Прапор США. / © Associated Press

Державний департамент США оприлюднив оновлене попередження для громадян щодо поїздок до України. Американцям наполегливо не рекомендують їхати до країни через загрозу ракетних і дронових атак.

Про це стало відомо з інформації на сайті установи.

«Рекомендація: уникайте поїздок до України з будь-якої причини через російсько-українську війну», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що для України встановлено Level 4: Do Not Travel — це найвищий рівень небезпеки.

У Держдепі наголошують, що безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко, а тому «мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду практично без попередження» і мати план евакуації. Американцям радять під час повітряних тривог негайно реагувати на попередження та прямувати до укриттів.

Атака на Київ — нова тактика РФ

Третю добу поспіль у Києві практично не стихають сирени. В РНБО наголосили, що агресор Росія змінила підхід до повітряних атак на столицю — ворог запускає реактивні безпілотники невеликими групами «з метою паралізувати Київ».

Водночас військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою. За словами експерта, росіяни намагаються постійно тримати столицю у напрузі, запускаючи невеликі групи реактивних дронів.

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