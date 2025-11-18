США дають "життя" українським Patriot: що відомо про новий пакет допомоги

Україна отримає від США обладнання для підтримки ЗРК Patriot / © Getty Images

Реклама

Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання для підтримки ЗРК Patriot на $105 млн.

Про це йдеться у релізі Держдепу.

Зазначається, що Агентство з питань співробітництва у сфері оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

Реклама

Українська сторона запросила закупівлю товарів та послуг, пов’язаних з життєдіяльністю системи ЗРК Patriot, включаючи:

модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903;

секретні та несекретні списки встановленого навантаження та авторизовані списки запасів для наземного допоміжного обладнання;

решту необхідних послуг, допоміжного обладнання, запасних частин, підтримки, навчання.

інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», — пояснили у Держдепі.

Основними підрядниками будуть RTX Corporation, розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Lockheed Martin, розташована в Бетесді, штат Меріленд.

Реалізація продажу вимагатиме призначення приблизно п’яти додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на термін до одного місяця для підтримки навчання.

Реклама

Раніше у Німеччині пояснили, чому затримали процес постачання Україні систем Patriot.