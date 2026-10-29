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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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США довірили евакуацію з Олешок продюсеру, раднику Меланії Трамп без гуманітарного досвіду

Марк Бекмен — продюсер фільму про Меланію Трамп, чий професійний досвід пов’язаний із маркетингом, медіа та культурними проєктами у сфері моди, розваг і спорту.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Марк Бекмен – головний радник першої леді США Меланії Трамп

Марк Бекмен — головний радник першої леді США Меланії Трамп / © Associated Press

Координацію евакуації з окупованих Олешок з американського боку доручили Марку Бекмену — медіапродюсеру, консультанту першої леді США Меланії Трамп. Проте у його професійному портфоліо повністю відсутній дипломатичний чи гуманітарний досвід.

На це звернув увагу ексжурналіст «Голосу Америки», медіарадник фонду Razom for Ukraine у США Остап Яриш.

За словами Яриша, професійний бекграунд Бекмена пов’язаний із маркетингом, медіа та культурними проєктами. Він є засновником рекламної агенції DMA United, яка співпрацює з відомими брендами у сфері моди, розваг і спорту.

«Портфоліо Бекмана не включає дипломатичного, політичного чи гуманітарного досвіду роботи. Попри хибні уявлення, він не є посадовцем США і не працює в офісі Першої Леді (у соцмережах вказує свою роль як «ексклюзивний старший радник»)», — йдеться у повідомленні журналіста.

Він додав, що Бекмена з Меланією Трамп пов’язує багаторічна співпраця над її медійними та бізнес-проєктами. Зокрема, йдеться про документальний фільм про першу леді США, який вийшов на екрани цього року, і чиє виробництво спонсорував Amazon.

«Щодо Олешок: наскільки розумію, на цю мить офіційні представники США не планують брати участі в евакуації на місці. Американську сторону має представляти знімальна група телеканалу Newsmax. Можливо, пізніше допустять й інші медіа. Я знаю декого з цих журналістів і бажаю їм сил та безпеки», — написав Яриш.

Він акцентував, що найближчими днями очікується одна з найскладніших гуманітарних операцій від початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас журналіст зіронізував, що хвилюватися не варто, адже з американського боку операцію координує приватний консультант першої леді США та продюсер фільму про Меланію Трамп.

Гуманітарна місія в Олешках — останні новини

Нагадаємо, Меланія Трамп повідомила, що в Олешках працюватимуть четверо американських журналістів із Newsmax як нейтральні спостерігачі. Вони незалежно фіксуватимуть гуманітарну місію за участю російських та українських представників для забезпечення довготривалого документального свідчення.

29 жовтня у напрямку Олешок задля реалізації гуманітарної місії вирушила українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем. Мета поїздки — доставити допомогу мешканцям та створити умови для їхнього безпечного виїзду.

Зазначимо, аналітики ISW звернули увагу, що залишається відкритим питання безпеки і маршруту евакуйованих з Олешок через Росію та Білорусь на підконтрольну Україні територію. Також існує ризик, що армія РФ використає режим припинення вогню для відновлення свої сил на Херсонщині.

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