США дозволили бити по РФ: оглядач пояснив, у чому важливість цього рішення

Сполучені Штати дозволили застосовувати їхнє озброєння на території РФ, але лише у прикордонному регіоні, який межує з Харківською областю. Це не означає, що російська оборона посиплеться, що Росія припинить наступати в цьому місці й Україна легко поверне захоплені території. Але це, безперечно, важливий бонус.

Про це сказав ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Мабуть, можна використовувати навіть установки HIMARS, щоправда, не варіації з ATACMS. Але може йтися про високоточні американські снаряди та артилерію – у цьому районі бойових дій уже вглибині Росії", – зауважив оглядач.

Чому це важливо

Як пояснив оглядач, рішення є важливим з тактичного погляду, а також як знаковий прорив. Дуже часто буває так: ось, американці нарешті зважилися на прецедентний крок, і є шанс, що вони розширять ухвалення рішень – і на глибину, і на ширину, і на номенклатуру засобів.

"У той час, коли адміністрація Байдена долає психологічний бар'єр, стає легше долати такі бар'єри (й іншим нашим союзникам. – ред.). Звичайно, гарантувати нічого не можна, але це добрий знак", – вважає експерт.

Тепер країни одна за одною починають дозволяти застосовувати їхню зброю на території РФ, продовжує Шарп, або принаймні у цих країнах починається серйозне обговорення такого питання. Отже, важливі зрушення відбулися і відбуваються, це безсумнівно.

Раніше йшлося про те, що Збройні сили України вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії.

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