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США дозволили продаж Україні ракет для Patriot, але постачання затягнеться на роки - ЗМІ
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot, але процес затягнеться.
Постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для Patriot на 2,1 млрд доларів очікується не раніше ніж після 2030 року.
Про це розповіли кореспонденту «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алексу Рауфоглу обізнані з ситуацією джерела.
«Домовленості про спільне виробництво ракет в Україні також немає. Пентагон поки проводить „подальший розгляд“ питання надання Києву ліцензії на їхнє виробництво», — сказала джерела.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав США прискорити постачання Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. За його словами, попри схвалення продажу озброєння, його постачання почнеться лише за декілька років, що не відповідає нинішнім потребам України.
Зеленський назвав дозвіл на продаж 500 перехоплювачів важливим рішенням. Водночас він наголосив, що постачання може розпочатися лише за кілька років, тоді як Україні ці ракети потрібні вже взимку 2026–2027 років.
«П’ятсот перехоплювачів PAC-3 — це суттєво, і вже скоро — цією зимою — це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початися тільки за кілька років», — зазначив президент.