Patriot / © Getty Images

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США продовжують затримувати постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot, уже оплачених західними партнерами, що фактично позбавляє українську ППО єдиного надійного захисту від російської балістики та призводить до різкого зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як повідомив 24 листопада президент України Володимир Зеленський, Київ досі очікує від міністра оборони США Піта Гегсета схвалення на відправку партії щонайменше з 48 ракет-перехоплювачів Patriot. Ці боєприпаси вже були профінансовані в межах ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL), яка дозволяє країнам-членам Альянсу та партнерам оплачувати постачання американського озброєння і технологій для ЗСУ.

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За наявною інформацією, починаючи від вересня 2026 року, Сполучені Штати затримали передачу Україні вже чотирьох партій ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 для комплексів Patriot, а дозвіл на майбутні поставки досі не надано.

Аналітики ISW наголошують, що російські війська на повну використовують гострий дефіцит цих ракет в Україні, роблячи свої удари максимально смертоносними. Ціна зволікання Вашингтона вже вимірюється тисячами людських життів: за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, лише за вересень і жовтень 2026 року — після останньої поставки перехоплювачів Patriot — далекобійні удари РФ забрали життя щонайменше 700 цивільних осіб, а ще щонайменше 3049 людей зазнали поранень.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що ракети до Patriot залишаються єдиним засобом, здатним надійно перехоплювати російську балістику. Подальше затягування їхніх поставок критично підриває здатність України захищати небо під час російської ударної кампанії взимку 2026–2027 років.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писав про те, що виробництво американських ракет-перехоплювачів Patriot зіткнулося з дефіцитом критично важливого матеріалу з Європи — карбонізованої віскози (rayon), яку використовують у соплах твердопаливних ракетних двигунів. Через обмежені постачання сировини Пентагон намагається терміново збільшити її виробництво, але американські компанії залежать від єдиного затвердженого постачальника цього матеріалу для найсучасніших ракет PAC-3.

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